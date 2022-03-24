ДПСУ відзначила російського пропагандиста за сюжет про корабель рф "Орск" у Бердянську: сьогодні його потопили

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"Валентин Гвоздев з телеканалу Звезда. З задоволенням хочу повідомити, Державна прикордонна служба визнає його найкращим москальським пропагандоном. (...) А перемагає він з детальним телевізійним сюжетом про великий десантний корабль «Орськ» Чорноморського флоту в порту Бердянська. (...) Відтепер «Орськ» та орки, символічно, що ще й в Місяць незламності України, розляглися на дні Азовського моря, а інші бляшанки втекли відомим і звичним для них курсом. Бажаємо пропагандону й інших не менш цікавих сюжетів для швидкої перемоги України над рашистами", - вказав голова ДПСУ у Facebook.

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У Бердянську в захопленому рф порту українські захисники знищили російський десантний корабель "Орск".