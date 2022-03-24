ГПСУ отметила российского пропагандиста за сюжет о корабле рф "Орск" в Бердянске: сегодня его потопили

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"Валентин Гвоздев с телеканала Звезда. С удовольствием хочу сообщить, Государственная пограничная служба признает его лучшим москальським пропагандоном. (...) А побеждает он с детальным телевизионным сюжетом о большом десантном корабле "Орск" Черноморского флота в порту Бердянска. (...) Отныне "Орск" и орки, символически, что еще и в Месяц несокрушимости Украины, разлеглись на дне Азовского моря, а другие жестянки бежали известным и привычным для них курсом. Желаем пропагандону и других не менее интересных сюжетов для быстрой победы Украины над рашистами", - указал председатель ГПСУ в Facebook.

Ранее

В Бердянске в захваченном рф порту украинские защитники уничтожили российский десантный корабль "Орск".