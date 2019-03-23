ДПСУ: ситуація на кордоні з Росією напружена

“Ситуація на кордоні з Росією залишається доволі напруженою, але контрольованою. Зараз на лінії українсько-російського кордону посилено заходи безпеки у зв’язку з підвищення рівня загрози у період президентської кампанії та виборів президента України, тому там посилені прикордонні наряди як у пунктах пропуску так і поза ними, проводяться також й інші заходи в контрольованих прикордонних районах іншими правоохоронними органами. За позаминулу добу Україна не пропустила 25 громадян Російської Федерації, а з початку року вже понад 2 тисячі осіб”, - повідомив Слободян.



Він також додав, на україно-російському кордоні продовжують фіксувати випадки направлення до підконтрольної українському урядові території з тимчасово окупованих територій завербованих російськими спецслужбами громадян України.



Раніше УНН повідомляв, з початку року виявили 59 завербованих російськими спецслужбами українців.



Як повідомляв УНН, з початку 2019 року українські прикордонники відмовили у пропуску в Україну понад 1 700 громадянам Російської Федерації.