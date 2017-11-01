ДПСУ: рух авто через адмінмежу з Кримом здійснюється, але повільно

"За інформацією громадян, які почали перетинати адмінмежу, в окупантів вийшла з ладу база даних. На даний час пропуск автівок здійснюється, однак повільно," - повідомив М.Сорока.

Як повідомляв УНН, у вівторок з 1:30 окупаційні служби, що знаходяться на території АР Крим, повністю припинили рух транспортних засобів та пішоходів через адміністративну межу з тимчасово окупованим півостровом.

У середу зранку Росія заявила про відновлення роботи пунктів пропуску в окупованому Криму.