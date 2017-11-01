ДПСУ: рух авто через адмінмежу з Кримом здійснюється, але повільно

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ХЕРСОН-КИЇВ. 1 листопада. УНН. Станом на 10:30 окупанти відновили рух транспортних засобів та пішоходів через адміністративну межу навпроти всіх контрольних пунктів - "Чонгар", "Каланчак" та "Чаплинка". Про це кореспонденту УНН повідомив прес-офіцер Азово-Чорноморського регіонального управління ДПСУ Максим Сорока.

"За інформацією громадян, які почали перетинати адмінмежу, в окупантів вийшла з ладу база даних. На даний час пропуск автівок здійснюється, однак повільно," - повідомив М.Сорока.

Як повідомляв УНН, у вівторок з 1:30 окупаційні служби, що знаходяться на території АР Крим, повністю припинили рух транспортних засобів та пішоходів через адміністративну межу з тимчасово окупованим півостровом.

У середу зранку Росія заявила про відновлення роботи пунктів пропуску в окупованому Криму.

Українські Національні Новини

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