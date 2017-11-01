ГПСУ: авто через админграницу с Крымом оккупанты пропускают, но медленно

"По информации граждан, которые начали пересекать админграницу, у оккупантов вышла из строя база данных. В настоящее время пропуск автомобилей осуществляется, однако медленно", - сообщил М.Сорока.

Как сообщал УНН, во вторник с 1:30 оккупационные службы, находящихся на территории АР Крым, полностью прекратили движение транспортных средств и пешеходов через административную границу с временно оккупированным полуостровом.

В среду утром Россия заявила о возобновлении работы пунктов пропуска в оккупированном Крыму.