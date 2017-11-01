ГПСУ: авто через админграницу с Крымом оккупанты пропускают, но медленно

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 19788 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 79999 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 140850 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111071 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112945 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110172 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102479 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106451 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103119 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149965 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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ГПСУ: авто через админграницу с Крымом оккупанты пропускают, но медленно

ГПСУ: авто через админграницу с Крымом оккупанты пропускают, но медленно

Киев  •  УНН

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ХЕРСОН-КИЕВ. 1 ноября. УНН. По состоянию на 10:30 оккупанты восстановили движение транспортных средств и пешеходов через административную границу напротив всех контрольных пунктов - "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка". Об этом корреспонденту УНН сообщил пресс-офицер Азово-Черноморского регионального управления ГПСУ Максим Сорока.

"По информации граждан, которые начали пересекать админграницу, у оккупантов вышла из строя база данных. В настоящее время пропуск автомобилей осуществляется, однако медленно", - сообщил М.Сорока.

Как сообщал УНН, во вторник с 1:30 оккупационные службы, находящихся на территории АР Крым, полностью прекратили движение транспортных средств и пешеходов через административную границу с временно оккупированным полуостровом.

В среду утром Россия заявила о возобновлении работы пунктов пропуска в оккупированном Крыму.

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