ГПСУ: авто через админграницу с Крымом оккупанты пропускают, но медленно
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 1 ноября. УНН. По состоянию на 10:30 оккупанты восстановили движение транспортных средств и пешеходов через административную границу напротив всех контрольных пунктов - "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка". Об этом корреспонденту УНН сообщил пресс-офицер Азово-Черноморского регионального управления ГПСУ Максим Сорока.
"По информации граждан, которые начали пересекать админграницу, у оккупантов вышла из строя база данных. В настоящее время пропуск автомобилей осуществляется, однако медленно", - сообщил М.Сорока.
Как сообщал УНН, во вторник с 1:30 оккупационные службы, находящихся на территории АР Крым, полностью прекратили движение транспортных средств и пешеходов через административную границу с временно оккупированным полуостровом.
В среду утром Россия заявила о возобновлении работы пунктов пропуска в оккупированном Крыму.