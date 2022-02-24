ДПСУ: Російські та білоруські війська атакували державний кордон України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Сьогодні о 5 годині ранку державний кордон України на на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю. Про це інформує Державна прикордонна служба України, передає УНН.
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“Близько 5:00 державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю. Атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску відбуваються з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.
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Наголошується, що це відбувається в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Крім того, атака відбувається з ТОТ АР Крим. Також фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп противника.
“В залежності від ситуацій на ділянках кордону прикордонники разом зі Збройними Силами України та Національною гвардією України ведуть вогонь по ворогу. Щодо поранень серед охоронців кордону інформація уточнюється”, - наголосили у відомстві.
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