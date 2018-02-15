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ДПСУ: російські прикордонники ліквідують свої блокпости на адмінмежі з Кримом

Київ • УНН

 • 13890 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Держприкордонслужбі України повідомили, що російські прикордонники ліквідують блокпости на адміністративній межі материкової України з анексованим Кримом. Про це розповів помічник начальника Азово-Чорноморського регіонального управління з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України Максим Сорока, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.

За його словами, російські прикордонники раніше зняли пости навпроти КПВВ “Каланчак” і “Чаплинка”, а 14 лютого проводять заходи щодо ліквідації поста навпроти “Чонгара”.

Він зазначив, що російські прикордонники знімають свої блокпости, які перебували в безпосередній близькості до українських постам, але російські пропускні пункти на адмінкордоні з Кримом продовжують функціонувати.

Причини того, що відбувається, українським прикордонникам невідомі.

“Це жодним чином не впливає на роботу українських служб, українські КПВВ на адмінкордоні з Кримом працюють у штатному режимі”, — зазначив він.

Офіційних коментарів російських прикордонників щодо цього немає.

Нагадаємо, у прокуратурі АР Крим пообіцяли Аксьонову безкоштовний трансфер з будь-якого пункту пропуску.

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