ГПСУ: российские пограничники ликвидируют свои блокпосты на админгранице с Крымом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Госпогранслужбе Украины сообщили, что российские пограничники ликвидируют блокпосты на административной границе материковой Украины с аннексированным Крымом. Об этом рассказал помощник начальника Азово-Черноморского регионального управления по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины Максим Сорока, передает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.
По его словам, российские пограничники ранее сняли посты напротив КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка", а 14 февраля проводили мероприятия по ликвидации поста напротив "Чонгара".
Он отметил, что российские пограничники снимают свои блокпосты, которые находились в непосредственной близости к украинским постам, но российские пропускные пункты на админгранице с Крымом продолжают функционировать.
Причины происходящего украинским пограничникам неизвестны.
"Это никоим образом не влияет на работу украинских служб, украинские КПВВ на админгранице с Крымом работают в штатном режиме", - отметил он.
Официальных комментариев российских пограничников относительно этого нет.
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