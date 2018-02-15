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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 65141 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 79923 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 82637 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107996 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100603 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104671 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111638 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117099 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ГПСУ: российские пограничники ликвидируют свои блокпосты на админгранице с Крымом

ГПСУ: российские пограничники ликвидируют свои блокпосты на админгранице с Крымом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Госпогранслужбе Украины сообщили, что российские пограничники ликвидируют блокпосты на административной границе материковой Украины с аннексированным Крымом. Об этом рассказал помощник начальника Азово-Черноморского регионального управления по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины Максим Сорока, передает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.

По его словам, российские пограничники ранее сняли посты напротив КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка", а 14 февраля проводили мероприятия по ликвидации поста напротив "Чонгара".

Он отметил, что российские пограничники снимают свои блокпосты, которые находились в непосредственной близости к украинским постам, но российские пропускные пункты на админгранице с Крымом продолжают функционировать.

Причины происходящего украинским пограничникам неизвестны.

"Это никоим образом не влияет на работу украинских служб, украинские КПВВ на админгранице с Крымом работают в штатном режиме", - отметил он.

Официальных комментариев российских пограничников относительно этого нет.

Напомним, в прокуратуре АР Крым пообещали Аксенову трансфер из любого пункта пропуска.

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