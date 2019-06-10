ДПСУ посилила охорону кордону з Молдовою
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. По всій ділянці українсько-молдовського кордону посилено охорону. Про це у коментарі журналісту УНН повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.
"Посилення відбувається наразі за рахунок резервів від начальника південно-регіонального управління, залучені додаткові сили для охорони як зеленої ділянки так і для здійснення контролю на пунктах пропуску", - повідомив Слободян.
За його словами особливу увагу звертають на центральну частину молдовського кордону.
"Також уточнена взаємодія зі Службою безпеки України, Національною гвардією та Нацполіцією щодо проведення контррозвідувальних заходів та інших дій", - зазначив прес-секретар.
Як повідомляв УНН, в СБУ заявили про посилення контррозвідувального режиму на в'їзді до Молдови.