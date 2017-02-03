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ДПСУ: на реалізацію проекту "Стіна" уже витратили 600 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. На реалізацію проекту "Стіна", станом на 1 лютого 2017 року, витрачено 600 млн грн. Про це УНН повідомили у Державній прикордонній службі України у відповіді на інформаційний запит.

ДПСУ: на реалізацію проекту "Стіна" уже витратили 600 млн грн

"На реалізацію Плану заходів станом на 1.02.2017 витрачено 600 млн грн“,- йдеться у відповіді на запит.

При цьому, за даними ДПСУ у 2016 році на реалізацію Плану заходів з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим було витрачено 200 млн грн, з них у Харківській та Луганській областях — 189,9 млн грн.

“Від початку реалізації Плану заходів облаштовано: 273,5 км протитранспортних ровів, 47,1 км контрольно-слідових смуг, 83,2 км загороджувального паркану, 153,2 км рокадних доріг, 2 опорні пункти на 120 чол. і 3 — на 60 чол., 9 вогневих позицій на 10 чол. і 6 металевих спостережних веж”, — зазначили у відомстві.

У ДПСУ також уточнили, що на ділянках державного кордону в рамках проекту “Стіна” також встановлено 4 комплекти комплексної системи захисту та контролю державного кордону та виготовлено 4 бойові рухомі модулі на базі легкоброньованої платформи “Тритон”.

Як повідомили у ДПСУ 31 січня, за планом заходів з інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону уже облаштовано 83,2 км загороджувального паркану.

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