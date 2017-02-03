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ГПСУ: на реализацию проекта "Стена" уже потратили 600 млн грн

Киев • УНН

 • 16649 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. На реализацию проекта "Стена", по состоянию на 1 февраля 2017 года, потрачено 600 млн грн. Об этом сообщили УНН в Государственной пограничной службе Украины в ответе на информационный запрос.

ГПСУ: на реализацию проекта "Стена" уже потратили 600 млн грн

"На реализацию Плана мероприятий по состоянию на 1.02.2017 г. потрачено 600 млн грн", - говорится в ответе на запрос.

При этом, по данным ГПСУ в 2016 году на реализацию Плана мероприятий по инженерно-техническому обустройству российско-украинской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым было потрачено 200 млн грн, из них в Харьковской и Луганской областях - 189,9 млн грн.

"С начала реализации Плана мероприятий оборудовали: 273,5 км противотранспортных рвов, 47,1 км контрольно-следовых полос, 83,2 км заградительного забора, 153,2 км рокадной дороги, 2 опорных пункта на 120 чел. и 3 - на 60 чел., 9 огневых позиций на 10 чел. и 6 металлических наблюдательных башен", - отметили в ведомстве.

В ГПСУ также уточнили, что на участках государственной границы в рамках проекта "Стена" также установлено 4 комплекта комплексной системы защиты и контроля государственной границы и изготовлено 4 боевых подвижных модуля на базе легкобронированной платформы "Тритон".

Как сообщили в ГПСУ 31 января, по плану мероприятий по инженерно-техническому обустройству российско-украинской границы уже обустроили 83,2 км заградительного забора.

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