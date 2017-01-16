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ДПСУ: грошове забезпечення прикордонників в зоні АТО буде збільшено

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Державна прикордонна служба України на виконання доручення Президента України ініціювала збільшення розміру грошової винагороди за безпосередню участь прикордонників в антитерористичній операції. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Так, Адміністрацією Держприкордонслужби вже опрацьовано проект відповідного наказу про підняття грошової винагороди військовослужбовцям, які проходять службу в зоні АТО.

“Після його підписання розмір виплати на першій лінії оборони (лінії бойового зіткнення) складе 6 тисяч гривень, що більше ніж раніше на 1,8 тисяч гривень, а в інших районах (місцях) проведення АТО становитиме 2,4 тисячі гривень (збільшення на 1,2 тисячі гривень)”, — повідомили у ДПСУ.

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