ДПСУ: грошове забезпечення прикордонників в зоні АТО буде збільшено

Так, Адміністрацією Держприкордонслужби вже опрацьовано проект відповідного наказу про підняття грошової винагороди військовослужбовцям, які проходять службу в зоні АТО.

“Після його підписання розмір виплати на першій лінії оборони (лінії бойового зіткнення) складе 6 тисяч гривень, що більше ніж раніше на 1,8 тисяч гривень, а в інших районах (місцях) проведення АТО становитиме 2,4 тисячі гривень (збільшення на 1,2 тисячі гривень)”, — повідомили у ДПСУ.