ГПСУ: денежное обеспечение пограничников в зоне АТО будет увеличено

Так, Администрацией Госпогранслужбы уже проработан проект соответствующего приказа о повышении денежного вознаграждения военнослужащим, проходящим службу в зоне АТО.

"После подписания размер выплаты на первой линии обороны (линии боевого соприкосновения) составит 6000 гривен, что больше чем ранее на 1800 гривен, а в других районах (местах) проведения АТО составит 2,4 тысячи гривен (увеличение на 1,2 тыс. гривен)", - сообщили в ГПСУ.