ДПСУ: ажіотажу на кордоні з РФ під час виборів російського президента не було

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Ажіотажу навколо виїзду росіян, які перебували або проживають в Україні, на територію Російської Федерації під час президентських виборів у РФ помічено не було. Про це УНН повідомив помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян.

“Ми не запитуємо і не фіксуємо у громадян мету їхнього виїзду за кордон. Єдине, що ми контролюємо — це терміни перебування на території України іноземців, але це інша історія, не пов’язана в даному випадку з виборами в Росії президента. Якщо говорити взагалі про тенденцію і про динаміку виїзду, і взагалі руху росіян до Росії через східну ділянку нашого кордону, то ми слідкували за цією ситуацією і жодного збільшення середньостатистичної кількості Росіян, які виїжджають до Російської Федерації, зафіксовано не було”, — сказав він.

За словами Слободяна, ніякого ажіотажу виїзду росіян, які чи перебували в Україні, чи проживають в Україні, на територію Російської Федерації “в період з п’ятниці по неділю” Держприкордонслужбою помічено не було.

“(На ділянці кордону з Кримом) громадяни Російської Федерації як іноземці можуть проїжджати тільки при наявності дозволу, який виданий іміграційною службою. Таких випадків упродовж останніх днів зафіксовано не було”, — розповів він.

Нагадаємо, 18 березня, у Росії відбувалося голосування за нового президента Росії. Виборчі дільниці були облаштовані навіть в окупованому Росією Криму. В Україні росіян не пускали в дипломатичні установи Росії, окрім тих громадян, хто має дипломатичні паспорти. Росіяни, які хотіли голосувати на виборах, мали їхати на дільниці до Російської Федерації.

Як повідомляв УНН, за підсумками обробки 99,84% бюлетенів, явка виборців на виборах президента Росії 18 березня становила 67,43%. Перемогу на виборах, як зазначається, здобув чинний президент Володимир Путін, який набрав 76,65% голосів.

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