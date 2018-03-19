ГПСУ: ажиотажа на границе с РФ на выборах российского президента не было

"Мы не спрашиваем и не фиксируем у граждан цель их выезда за границу. Единственное, что мы контролируем - это сроки пребывания на территории Украины иностранцев, но это другая история, не связанная в данном случае с выборами в России президента. Если говорить вообще о тенденции и о динамике выезда, и вообще движение русских в Россию через восточный участок нашей границы, то мы следили за этой ситуацией и никакого увеличения среднестатистического количества Россиян, выезжающих в Российскую Федерацию, зафиксировано не было", - сказал он.

По словам Слободяна, никакого ажиотажа выезда россиян, которые находились в Украине, проживают в Украине, на территорию Российской Федерации "в период с пятницы по воскресенье" Госпогранслужбой замечено не было.

"(На участке границы с Крымом) граждане Российской Федерации как иностранцы могут проезжать только при наличии разрешения, выданного иммиграционной службой. Таких случаев на протяжении последних дней зафиксировано не было", - рассказал он.

Напомним, 18 марта, в России проходило голосование за нового президента России. Избирательные участки были оснащены даже в оккупированном Россией Крыму. В Украине россиян не пускали в дипломатические учреждения России, кроме граждан, которые имеет дипломатические паспорта. Россияне, которые хотели голосовать на выборах, должны были ехать на участки в Российской Федерации.

Как сообщал УНН, по итогам обработки 99,84% бюллетеней, явка избирателей на выборах президента России 18 марта составила 67,43%. Победу на выборах, как отмечается, одержал действующий президент Владимир Путин, набравший 76,65% голосов.