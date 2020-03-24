ДПС продовжує роз’яснювати, як правильно користуватися електронними сервісами

КИЇВ. 24 березня. УНН. Державна податкова служба продовжує серію відеоуроків, у яких роз’яснює, як правильно користуватися електронними сервісами. Так, другий відеоурок присвячений тому, як заповнити квартальну декларацію фізичним особам-платникам єдиного податку (ФОПам), які перебувають на ІІІ групі, через Електронний кабінет. Про це інформує ДПС.