ДПС продовжує роз’яснювати, як правильно користуватися електронними сервісами
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Державна податкова служба продовжує серію відеоуроків, у яких роз’яснює, як правильно користуватися електронними сервісами. Так, другий відеоурок присвячений тому, як заповнити квартальну декларацію фізичним особам-платникам єдиного податку (ФОПам), які перебувають на ІІІ групі, через Електронний кабінет. Про це інформує ДПС.
“У відео ви дізнаєтеся, як укласти з податковою договір про визнання електронних документів, який потрібний для заповнення декларації, та як заповнити саму податкову декларацію”, — йдеться у повідомленні.
У податковій службі нагадали, що подати таку декларацію ФОПи можуть за допомогою приватної частини Електронного кабінету. Щоб увійти до приватної частини сервісу, як зазначили у ДПС, необхідно скористатися електронним ключем.
Також у податковій закликали платників користуватися електронними сервісами та не виходити з дому без зайвої потреби.
Нагадаємо, Державна податкова служба підготувала серію відеоуроків про те, як користуватися електронними сервісами. Так, перший відеоурок було присвячено тому, як правильно заповнювати декларації про майновий стан і доходи громадян.
Раніше голова ДПС Сергій Верланов у своєму блозі на YouTube роз’яснив, яких змін чекати бізнесу на час карантину.