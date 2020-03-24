ГНС продолжает разъяснять, как правильно пользоваться электронными сервисами

КИЕВ. 24 марта. УНН. Государственная налоговая служба продолжает серию видеоуроков, в которых разъясняет, как правильно пользоваться электронными сервисами. Так, второй видеоурок посвящен тому, как заполнить квартальную декларацию физическим лицам-плательщикам единого налога (ФОПам), которые находятся на III группе, через Электронный кабинет. Об этом информирует ГНС.