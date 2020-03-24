ГНС продолжает разъяснять, как правильно пользоваться электронными сервисами
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Государственная налоговая служба продолжает серию видеоуроков, в которых разъясняет, как правильно пользоваться электронными сервисами. Так, второй видеоурок посвящен тому, как заполнить квартальную декларацию физическим лицам-плательщикам единого налога (ФОПам), которые находятся на III группе, через Электронный кабинет. Об этом информирует ГНС.
"В видео вы узнаете, как заключить с налоговой договор о признании электронных документов, который нужен для заполнения декларации, и как заполнить саму налоговую декларацию", - говорится в сообщении.
В налоговой службе напомнили, что подать такую декларацию ФОПы могут с помощью привтной части Электронного кабинета. Чтобы войти в приватную части сервиса, как отметили в ГНС, необходимо воспользоваться электронным ключом.
Также в налоговой призвали плательщиков пользоваться электронными сервисами и не выходить из дома без крайней необходимости.
Напомним, Государственная налоговая служба подготовила серию видеоуроков о том, как пользоваться электронными сервисами. Так, первый видеоурок было посвящено тому, как правильно заполнять декларации об имущественном состоянии и доходах граждан.
Ранее председатель ГНС Сергей Верланов в своем блоге на YouTube разъяснил, какие изменения ждут бизнеса на время карантина .