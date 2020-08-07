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Дозволи та сертифікати відповідності: Шмигаль розповів про просідання у будівельній сфері

Дозволи та сертифікати відповідності: Шмигаль розповів про просідання у будівельній сфері

Київ • УНН

 • 12363 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. У період березень-травень було видано найменше дозволів на будівництво та сертифікатів відповідності. Про це під час круглого столу до Дня будівельника розповів Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

"Дозволи на лютий-червень. Було просідання у періоді березень-травень, у червні місяці і липні результат буде більш показовим. Кількість дозволів збільшилась. У липні у нас запрацював реєстр. Тож, хочеться вірити, статистика буде ще краще", - зазначив Шмигаль.

Так, згідно з презентацією: протягом лютого було видано 216 дозволів на будівництво (177 дозволів рівня СС2 та 39 – СС3); у березні – 173 (130 – СС2 та 43 – СС3); у квітні – 173 (129 – СС2 та 44 – СС3); у травні – 216 (162 – СС2 та 54 – СС3).

Найбільше дозволів було видано у червні – 452, з них 371 – СС2 та 81 – СС3.

"Будемо просуватись вперед, і після прийняття закону, такого поняття як "дозвіл на початок будівництва" не буде. Повідомив – почав будувати. За сертифікатами відповідності також є статистика, було просідання в карантинні місяці. Як раз квітень-травень – це просідання економіки і сфери будівництва загалом. З червня розпочався сезон, послабились карантинні заходи, бачимо, що дозволи і сертифікати є", - додав Прем’єр.

Нагадаємо, що Кабмін підтримав створення першої черги єдиної державної е-системи у сфері будівництва.

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