Довідка ДСНС за добу: 1 109 викликів, врятовано життя 3 людей

“Підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснили 1 тис. 109 виїздів. У результаті вжитих заходів врятовано 3 особи, 51 будівлю та 4 од. автотракторної техніки”, — йдеться у повідомленні рятувальників.

Як повідомляв УНН, у Києві чоловік стрибнув з мосту.