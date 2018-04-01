Справка ГСЧС за сутки: 1 109 вызовов, спасены жизни 3 человек

“Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 1 тыс. 109 выездов. В результате принятых мер спасено 3 человека, 51 здание и 4 ед. автотракторной техники”, — говорится в сообщении спасателей.

Как сообщал УНН, в Киеве мужчина прыгнул с моста.