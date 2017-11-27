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Довічно засуджений в колонії "Чорний дельфін" захистив диплом з кримінального права

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Засуджений довічно за вбивство і грабіж в російській виправній колонії "Чорний дельфін" в Оренбурзькій області дистанційно захистив дипломну роботу з кримінального права. Про це ТАСС повідомили в прес-бюро Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) Росії, передає УНН.

"Засуджений до довічного позбавлення волі навчався в університеті на факультеті юриспруденції, щоб отримати кваліфікацію бакалавра за напрямом "кримінальне право". За допомогою мережі інтернет засуджений дистанційно захистив свою дипломну роботу на відмінно", - повідомили в прес-бюро.

За даними ФСВП РФ, раніше ще троє засуджених отримали дипломи за спеціальністю "юриспруденція".

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Також повідомляють, що довічно засуджені мають право подавати на умовно-дострокове звільнення після закінчення 25 років позбавлення волі, проте поки що суд в РФ не задовольнив жодного клопотання від довічного засуджених, які відбули даний термін ув'язнення.

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