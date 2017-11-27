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11:17 • 25874 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

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11:14 • 15557 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 31517 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 44491 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 106387 просмотра

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Пожизненно осужденный в колонии "Черный дельфин" защитил диплом по уголовному праву

Пожизненно осужденный в колонии "Черный дельфин" защитил диплом по уголовному праву

Киев  •  УНН

 • 20117 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Осужденный пожизненно за убийство и грабеж в российской исправительной колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области дистанционно защитил дипломную работу по уголовному праву. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, передает УНН.

"Осужденный к пожизненному лишению свободы обучался в университете на факультете юриспруденции, чтобы получить квалификацию бакалавра по направлению "уголовное право". Посредством сети интернет осужденный дистанционно защитил свою дипломную работу на отлично", - сообщили в пресс-бюро.

По данным ФСИН РФ, ранее еще трое осужденных получили дипломы по специальности "юриспруденция".

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Также сообщают, что пожизненно осужденные имеют право подавать на условно досрочное освобождение по истечении 25 лет лишения свободы, однако пока что суд не удовлетворил ни одного ходатайства от пожизненного осужденных, отбывших данный срок заключения.

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