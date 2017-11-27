Пожизненно осужденный в колонии "Черный дельфин" защитил диплом по уголовному праву
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Осужденный пожизненно за убийство и грабеж в российской исправительной колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области дистанционно защитил дипломную работу по уголовному праву. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, передает УНН.
"Осужденный к пожизненному лишению свободы обучался в университете на факультете юриспруденции, чтобы получить квалификацию бакалавра по направлению "уголовное право". Посредством сети интернет осужденный дистанционно защитил свою дипломную работу на отлично", - сообщили в пресс-бюро.
По данным ФСИН РФ, ранее еще трое осужденных получили дипломы по специальности "юриспруденция".
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Также сообщают, что пожизненно осужденные имеют право подавать на условно досрочное освобождение по истечении 25 лет лишения свободы, однако пока что суд не удовлетворил ни одного ходатайства от пожизненного осужденных, отбывших данный срок заключения.