Довибори у Раду: ЦВК зареєструвала уже двох кандидатів у нардепи

“Розглянувши відповідну заяву про самовисування разом з іншими документами і встановивши їх відповідність вимогам виборчого законодавства, ЦВК зареєструвала ще одного кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року. Ним став Михайло Побігай”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Михайло Побігай народився 16 лютого 1990 року в місті Первомайськ Миколаївської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, має вищу освіту. Він є фізичною особою — підприємцем, безпартійний, проживає в місті Ірпінь Бучанського району Київської області, судимість відсутня, самовисуванець.

Як повідомлялося, 2 вересня 2020 року Комісією вже було зареєстровано кандидата в народні депутати України в ОВО № 208 Олексія Оскера.

Нагадаємо, на Чернігівщині проведуть довибори у Раду.