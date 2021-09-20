Довибори у Раду: ЦВК зареєструвала ще дев’ятьох кандидатів у нардепи

Деталі

Відомо, що зареєстрували в ОВО № 184 (Херсонська область) – Володимира Бериславського (самовисування), Ігоря Йосипенка від політичної партії “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, Михайла Мельника від Політичної партії “Партія місцевого самоврядування”, Максима Негрова від Політичної партії “Європейська партія України”; в ОВО № 197 (Черкаська область) – Руслана Алексіюка від політичної партії “РІВНЕ РАЗОМ”, Романа Коніжая від Молодіжної партії України, Петра Кур’ята від Політичної партії “Справжня Україна”, Дмитра Кухарчука від політичної партії “НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС”, Андрія Лобунця від Політичної партії “Європейська партія України”.

До слова, раніше Комісія вже зареєструвала 18 кандидатів у народні депутати України: в ОВО № 184 – Катерину Одарченко, Андрія Помазана, Ігоря Токовенка, Олега Баркаренка, Геннадія Лагуту, Сергія Матвійчука, Тетяну Лазареву; в ОВО № 197 – Андрія Іллєнка, Богдана Панкевича, Антона Подчапка, Сергія Василюка, Віталія Войцехівського, Наталію Степушенко, Олену Козачук, Вячеслава Резнікова, Леоніда Даценка, Григорія Козьму, Романа Сущенка.

Окрім того, ЦВК затвердила рішення окружної виборчої комісії ОВО № 197 щодо виконання повноважень члена цієї комісії на платній основі.

Доповнення

З вересня цього року Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала першого кандидата в народні депутати в одномандатному виборчому окрузі № 197 (Черкаська область) Андрія Іллєнка на проміжних виборах від політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода”.

У квітні цього року Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 та № 197 на 31 жовтня.



Повідомлялося що відповідно виборчий процес розпочнеться 1 вересня 2021 року — за 60 днів до дня виборів.

У ЦВК зазначили, що рішення прийнято у зв’язку з тим, що раніше обрані в округах народні депутати були достроково позбавлені мандатів, оскільки народного депутата Ігоря Колихаєва (184-й округ) обрано Херсонським міським головою на місцевих виборах 2020 року, а народного депутата Олександра Скічка (197-й округ) призначено головою Черкаської ОДА.