Довибори у Раду: поліція фіксує порушення у "день тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Правоохоронці зафіксували шість повідомлень про порушення пов’язаних з незаконною агітацією у “день тиші” перед довиборами до Верховної Ради у Донецькій області. Про це повідомляє Покровське районне управління поліції Доннечини, передає УНН.
Що відомо
Повідомлення про порушення надійшли з наступних локацій: три у Добропіллі, два у Покровську та одне у Мирнограді.
Зазначається, що серед основних видів порушень найбільше зафіксовано випадків агітації на білбордах та сіті-лайтах.
Цитата
“За даними порушеннями правоохоронці склали 2 протоколи — за статтею 212-13 (виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск) та 2 протоколи за статтею 212-10 (порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації) Кодексу України про адміністративні правопорушення”, — йдеться у повідомленні.
Додається, що по іншим повідомленням проводиться перевірка.
Довідково
Сьогодні, 27 березня, “день тиші”, коли заборонена будь-яка агітація.
Що передувало
Центральна виборча комісія призначила на 28 березня 2021 року проміжні вибори народного депутата України в ОВО № 50 (Донецька область) після дострокового припинення повноважень нардепа Руслана Требушкіна.
У березні ЦВК оголосила попередження за порушення термінів відкриття рахунків виборчих фондів 12 кандидатам у народні депутати України.