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Довибори у Раду: поліція фіксує порушення у "день тиші"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Правоохоронці зафіксували шість повідомлень про порушення пов’язаних з незаконною агітацією у “день тиші” перед довиборами до Верховної Ради у Донецькій області. Про це повідомляє Покровське районне управління поліції Доннечини, передає УНН.

Що відомо

Повідомлення про порушення надійшли з наступних локацій: три у Добропіллі, два у Покровську та одне у Мирнограді.

Зазначається, що серед основних видів порушень найбільше зафіксовано випадків агітації на білбордах та сіті-лайтах.

Цитата

“За даними порушеннями правоохоронці склали 2 протоколи — за статтею 212-13 (виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск) та 2 протоколи за статтею 212-10 (порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації) Кодексу України про адміністративні правопорушення”, — йдеться у повідомленні.

Додається, що по іншим повідомленням проводиться перевірка.

Довідково

Сьогодні, 27 березня, “день тиші”, коли заборонена будь-яка агітація.

Що передувало

Центральна виборча комісія призначила на 28 березня 2021 року проміжні вибори народного депутата України в ОВО № 50 (Донецька область) після дострокового припинення повноважень нардепа Руслана Требушкіна.

У березні ЦВК оголосила попередження за порушення термінів відкриття рахунків виборчих фондів 12 кандидатам у народні депутати України.

Українські Національні Новини

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