Довибори у Раду: на одній з дільниць на Прикарпатті недорахувалися бюлетенів

Цитата:

"Під час підрахунку на дільниці № 260019 (село Іваниківка) не дорахувались 47 бюлетенів. ОВК перерахувала голоси за Олександра Шевченка. Було зазначено 144 голоса, втім під час перерахунку виявили лише 97 бюлетенів", - вказали спостерігачі.

Члени комісії викликали поліцію.

Що було раніше

Раніше ОВК почала перерахунок голосів на 20 виборчих дільницях. Станом на 8 ранку, за даними спостерігачів ОПОРИ, було перераховано бюлетені на 5 дільницях.

Зранку результати виборів по двох дільницях визнали недійсними.

Доповнення

Після того, як підрахунок голосів на окрузі 30 березня “застряг” на 67%, народні депутати від “Слуги народу” вирушили на Івано-Франківщину з’ясувати ситуацію.

За даними Громадської мережі ОПОРА, робота ОВК № 87 після відновлення засідання 31 березня супроводжувалась неодноразовими перервами, окремими неправовими рішеннями комісії, конфліктами між нею та кандидатом Олександром Шевченком, втручанням народних депутатів у законний перебіг засідання ОВК.

Наразі на 87-у окрузі залишилося порахувати менше 10%, Вірастюк випереджає Шевченка на менше ніж тисячу голосів.

Додамо, раніше на довиборах в 87-му окрузі в Івано-Франківській області політсили "Слуга народу" і "За майбутнє" кожна заявили про перемогу своїх кандидатів – Василя Вірастюка та Олександра Шевченка.

Так, 28 березня обирали народних депутатів у Донецькій (округ № 50) та Івано-Франківській (округ № 87) областях. За даними ЦВК, за інформацією від ОВК, явка на проміжних виборах в окрузі № 87 становила 35,05%. Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в ОВО № 87 голосували 43,96%. Результати голосування мають встановити до 12 квітня 2021 року.