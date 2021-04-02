Довибори у Раду: на одній з дільниць на Прикарпатті недорахувалися бюлетенів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Під час підрахунку на дільниці у селі Іваниківка на Прикарпатті, де у минулу неділю відбулися довибори до Верховної Ради, не дорахувались 47 бюлетенів. Про це повідомляє Громадська мережа ОПОРА у Facebook, передає УНН.
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"Під час підрахунку на дільниці № 260019 (село Іваниківка) не дорахувались 47 бюлетенів. ОВК перерахувала голоси за Олександра Шевченка. Було зазначено 144 голоса, втім під час перерахунку виявили лише 97 бюлетенів", - вказали спостерігачі.
Члени комісії викликали поліцію.
Що було раніше
Раніше ОВК почала перерахунок голосів на 20 виборчих дільницях. Станом на 8 ранку, за даними спостерігачів ОПОРИ, було перераховано бюлетені на 5 дільницях.
Зранку результати виборів по двох дільницях визнали недійсними.
Доповнення
Після того, як підрахунок голосів на окрузі 30 березня “застряг” на 67%, народні депутати від “Слуги народу” вирушили на Івано-Франківщину з’ясувати ситуацію.
За даними Громадської мережі ОПОРА, робота ОВК № 87 після відновлення засідання 31 березня супроводжувалась неодноразовими перервами, окремими неправовими рішеннями комісії, конфліктами між нею та кандидатом Олександром Шевченком, втручанням народних депутатів у законний перебіг засідання ОВК.
Наразі на 87-у окрузі залишилося порахувати менше 10%, Вірастюк випереджає Шевченка на менше ніж тисячу голосів.
Додамо, раніше на довиборах в 87-му окрузі в Івано-Франківській області політсили "Слуга народу" і "За майбутнє" кожна заявили про перемогу своїх кандидатів – Василя Вірастюка та Олександра Шевченка.
Так, 28 березня обирали народних депутатів у Донецькій (округ № 50) та Івано-Франківській (округ № 87) областях. За даними ЦВК, за інформацією від ОВК, явка на проміжних виборах в окрузі № 87 становила 35,05%. Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в ОВО № 87 голосували 43,96%. Результати голосування мають встановити до 12 квітня 2021 року.