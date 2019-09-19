Довгоочікуваний роман "Букова земля" вже на Форумі видавців у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У середу, 18 вересня, стартував 26-й Львівський міжнародний BookForum, передає УНН.
Культурний фестиваль розпочався відкриттям книжкового ярмарку. Він об’єднав письменників і поетів, видавців, перекладачів, журналістів та читачів літературної продукції.
Книжковий ярмарок представлений багатьма літературними новинками. Одна із них - роман-панорама Марії Матіос "Букова Земля".
Офіційна презентація книги відбудеться 21 вересня, у Львівському палаці мистецтв.
Над своїм романом Матіос працювала цілих 9 років. Він охоплює період тривалістю у 225 років.
“Читаючи цю книгу, я отримав, мабуть, одне із найбільших читацьких вражень. Можливо, навіть за останні десятиліття”, — коментує видавець, відомий український поет Іван Малкович.
Один з небагатьох, хто читав вже рукопис, він розповідає, що події роману охоплюють широку географію — від маленького хутірка Сірук до світових столиць: Відня, Будапешта, Варшави, Москви і закінчуються 2014 роком — біля Станиці Луганської.
“Це переплетені, перехресні долі п’яти родин різного статусу: землероби, воїни, міністри і посли — ті люди, діяльність яких пов’язана із буковою землею — з Буковиною”, — зазначає Малкович.
Сама Матіос зазначає, що “написала правду про тих, хто змінив хід історії”.