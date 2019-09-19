Долгожданный роман "Букова земля" уже на Форуме издателей во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В среду, 18 сентября, стартовал 26-й Львовский международный BookForum, передает УНН.
Культурный фестиваль начался открытием книжной ярмарки. Он объединил писателей и поэтов, издателей, переводчиков, журналистов и читателей литературной продукции.
Книжная ярмарка представлена многими литературными новинками. Одна из них - роман-панорама Марии Матиос "Букова Земля".
Официальная презентация книги состоится 21 сентября, во Львовском дворце искусств.
Над своим романом Матиос работала целых 9 лет. Он охватывает период продолжительностью в 225 лет.
"Читая эту книгу, я получил, пожалуй, одно из самых больших читательских впечатлений. Возможно, даже за последние десятилетия", - комментирует издатель, известный украинский поэт Иван Малкович.
Один из немногих, кто читал уже рукопись, он рассказывает, что события романа охватывают широкую географию - от маленького хуторка Сирук до мировых столиц: Вены, Будапешта, Варшавы, Москвы и заканчиваются 2014 годом - вблизи Станицы Луганской.
"Это переплетенные, перекрестные судьбы пяти семей разного статуса: земледельцы, воины, министры и послы - те люди, деятельность которых связана с буковой землей - с Буковиной", - отмечает Малкович.
Сама Матиос отмечает, что "написала правду о тех, кто изменил ход истории".