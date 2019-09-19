Долгожданный роман "Букова земля" уже на Форуме издателей во Львове

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 48808 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109714 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101607 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108805 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118995 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147937 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148409 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140417 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 187088 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116731 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Долгожданный роман "Букова земля" уже на Форуме издателей во Львове

Долгожданный роман "Букова земля" уже на Форуме издателей во Львове

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. В среду, 18 сентября, стартовал 26-й Львовский международный BookForum, передает УНН.

Культурный фестиваль начался открытием книжной ярмарки. Он объединил писателей и поэтов, издателей, переводчиков, журналистов и читателей литературной продукции.

Книжная ярмарка представлена многими литературными новинками. Одна из них - роман-панорама Марии Матиос "Букова Земля".

Официальная презентация книги состоится 21 сентября, во Львовском дворце искусств.

Над своим романом Матиос работала целых 9 лет. Он охватывает период продолжительностью в 225 лет.

"Читая эту книгу, я получил, пожалуй, одно из самых больших читательских впечатлений. Возможно, даже за последние десятилетия", - комментирует издатель, известный украинский поэт Иван Малкович.

Один из немногих, кто читал уже рукопись, он рассказывает, что события романа охватывают широкую географию - от маленького хуторка Сирук до мировых столиц: Вены, Будапешта, Варшавы, Москвы и заканчиваются 2014 годом - вблизи Станицы Луганской.

"Это переплетенные, перекрестные судьбы пяти семей разного статуса: земледельцы, воины, министры и послы - те люди, деятельность которых связана с буковой землей - с Буковиной", - отмечает Малкович.

Сама Матиос отмечает, что "написала правду о тех, кто изменил ход истории".

Украинские Национальные Новости

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