Досудове слідство у справі українського журналіста, затриманого в Білорусі, підходить до завершення
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Досудове слідство щодо українського журналіста Павла Шаройка перебуває на завершальній стадії. Про це в інтерв'ю білоруському виданню Білорусь Сьогодні розповів керівник Комітету державно безпеки (КДБ) Білорусі Валерій Вакульчик, повідомляє УНН.
"Наразі кримінальну справу стосовно Шаройка перебуває на завершальній стадії, так як до моменту його затримання вже була зібрана вичерпна доказова база, а саме його затримання носило чисто технічний характер", - сказав Вакульчик.
У той же час, керівник КДБ вважає, що надмірна увага до справи може зашкодити двостороннім відносинам між Україною і Білоруссю.
"Ми не піддаємо подібні факти розголосу, розуміючи, що це не сприяє добрим стосункам між країнами. І в даному випадку ініціатива оприлюднення інциденту виходила, як ви знаєте, не від нас", - сказав Вакульчик.
Як повідомляв УНН, 17 жовтня з'явилася інформація про затримання в Білорусі співробітниками КДБ українського журналіста Павла Шаройка, який не виходив на зв'язок з кінця жовтня.
В кінці листопада йому були пред'явлені офіційні звинувачення за статтею 258-ї Кримінального кодексу - про "державну зраду і шпигунство".