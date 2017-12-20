Досудебное следствие в деле украинского журналиста, задержанного в Беларуси, подходит к завершению
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Досудебное следствие в отношении украинского журналиста Павла Шаройко находится на завершающей стадии. Об этом в интервью белорусскому изданию Беларусь Сегодня рассказал руководитель Комитета государственно безопасности (КГБ) Беларуси Валерий Вакульчик, сообщает УНН.
“Сейчас уголовное дело в отношении Шаройко находится на завершающей стадии, так как к моменту его задержания уже была собрана исчерпывающая доказательная база, а само его задержание носило чисто технический характер”, — сказал Вакульчик.
В то же время, руководитель КГБ считает, что излишнее внимание к делу может навредить двусторонним отношениям между Украиной и Беларусью.
“Мы не предаем подобные факты огласке, понимая, что это не способствует хорошим отношениям между странами. И в данном случае инициатива обнародования инцидента исходила, как вы знаете, не от нас”, — сказал Вакульчик.
Как сообщал УНН, 17 октября появилась информация о задержании в Беларуси сотрудниками КГБ украинского журналиста Павла Шаройко, который не выходил на связь с конца октября.
В конце ноября ему были предъявлены официальные обвинения по статье 258-й Уголовного кодекса — о “государственной измене и шпионаже”.