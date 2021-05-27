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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Доступне житло для українців: закон набув чинності

Київ • УНН

 • 32462 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Закон України № 1434-IX щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом, набуває чинності у четвер, 27 травня. Його було опубліковано в парламентській газеті "Голос України" напередодні, передає УНН.

Доступне житло для українців: закон набув чинності

Деталі

Законом передбачено на виконання програми “Доступної іпотеки” Державну іпотечну установу (ДІУ) приєднати до "Української фінансової житлової компанії" та випустити державних облігацій на 20 млрд грн для програми.

Автори законодавчої ініціативи раніше вказували, що ДІУ діє на ринку іпотечного кредитування України з 2004 року. У 2020 році на виконання програми “Доступна іпотека” було створено ПрАТ “Українська фінансова житлова компанія” (“Укрфінжитло”), яка фактично виступатиме посередником між банком і громадянином, щоб громадяни могли брати довгострокові іпотечні кредити під фіксовану ставку — 7% річних. Компанія рефінансуватиме банки, що видають іпотечні кредити на визначених державою умовах.

Ще один продукт від “Укрфінжитла” — лізинг нерухомості (оренда з правом викупу) під 5% річних, без першого внеску. Раніше зазначалося, що цей напрямок фінансування буде спрямований на сприяння в забезпечені житлом військових, поліцейських та інших службовців.

Після ухвалення закону, тобто після приєднання ДІУ, мають з’явитися нові фінансово-кредитні механізми забезпечення громадян України доступним житлом.

Так, очікується, що нове законодавство дозволить невдовзі видати близько 8 тис. іпотечних кредитів на житло та передати 12 тис. квартир у фінансовий лізинг, зазначали раніше в "Укрфінжитло".

Доповнення

В Україні запрацювала програма "Доступна іпотека 7%" з березня цього року.

В експертних колах кажуть, у "дешевій" іпотеці від уряду можуть бути підводні камені - "завуальовані якісь там додаткові відсотки - через рік збільшення або через два роки збільшення цих відсотків. Або окремий відсоток за видачу кредиту".

При цьому станом на 24 травня поточного року, за даними Мінфіну, уповноваженими банками з виконання програми іпотеки під 7% підписано 305 кредитних договорів на загальну суму 253,9 млн грн, при чому як на первинному (25,92%), так і вторинному (відповідно 74,08%) ринках.

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