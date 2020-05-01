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Доступ на червневі слухання у справі MH17 обмежать

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Слухання у справі MH17 відновляться у понеділок, 8 червня, в судовому комплексі "Схіпхол" у Нідерландах, але з обмеженою присутністю родичів і ЗМІ, повідомили в п'ятницю в суді, передає УНН.

Доступ на червневі слухання у справі MH17 обмежать

"Як і було заплановано, слухання у кримінальній справі MH17 відновиться у понеділок, 8 червня. Проте, в зв'язку з коронавірусом і відповідними національними рекомендаціями будуть внесені корективи в майбутній блок судових слухань. Результатом цього є те, що тільки обмежена кількість людей зможе бути присутня на слуханнях в судовому комплексі "Схіпхол" (JCS). За слуханнями можуть стежити всі в прямому ефірі", - повідомили в суді.

Очікується, що всі будуть дотримуватися дистанції в 1,5 м один від одного, а люди з ознаками легкої застуди або підвищеною температурою не будуть допущені в будівлю.

Крім суддів, секретарів і прокурорів в залі суду будуть присутні максимум два адвокати родичів, два захисники і обмежена кількість представників преси. Публічна галерея над залою суду буде зарезервована для обмеженої кількості родичів. Під час цього блоку слухань буде неможливо допустити на них інші зацікавлені сторони. Тому їм доведеться стежити за процесом за допомогою трансляції в прямому ефірі. Пресцентр буде закритий.

Зала суду була зарезервована в червні 2020 року з понеділка, 8 червня, по п'ятницю, 3 липня 2020 року. Поки невідомо, чи буде суд засідати щодня. Обставини можуть вимагати, щоб слухання були скорочені, перенесені, припинені або навіть скасовані, додали в суді.

Раніше суд у справі MH17 відстояв анонімність 12 свідків через загрозу їхньому життю.

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