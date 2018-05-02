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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Доступ "Газпрому" до Opal: суд відхилив позов "Нафтогазу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Загальний суд ЄС відхилив позов “Нафтогазу України” щодо газопроводу Opal стосовно значного збільшення використання потужностей газопроводу “Газпромом”, що дозволило російському монополісту наростити обсяги прокачування газу через “Північний потік” в обхід України. Про це УНН повідомили в прес-службі компанії.

Доступ "Газпрому" до Opal: суд відхилив позов "Нафтогазу"

“Загальний суд ЄС 9 березня 2018 року відхилив з причин неприйнятності позов проти Європейської комісії з вимогою скасувати рішення від 28 жовтня 2016 року. Суд дійшов до висновку, що, крім іншого, рішення ЄК щодо звільнення газопроводу Opal від дії деяких норм Третього енергопакету не було остаточним, а підлягало імплементації на рівні національних заходів, і тому не підлягає оскарженню перед цим судом”, — повідомили в компанії.

Зазначимо, в березні 2017 року “Нафтогаз” подав позов до Європейського суду до Європейської комісії з вимогою скасувати рішення, яке дозволяє “Газпрому” значно збільшити використання потужностей газопроводу Opal.

Нагадаємо, Лондонський міжнародний арбітражний суд позбавив компанії Ігоря Коломойського можливості самостійно формувати склад правління “Укрнафти” і визначати главу правління компанії.

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