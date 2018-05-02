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Доступ "Газпрома" к Opal: суд отклонил иск "Нафтогаза"

Киев • УНН

 • 8707 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Общий суд ЕС отклонил иск “Нафтогаза Украины” по газопроводу Opal относительно значительного увеличения использования мощностей газопровода “Газпромом”, что позволило российскому монополисту нарастить объемы прокачки газа через “Северный поток” в обход Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе компании.

Доступ "Газпрома" к Opal: суд отклонил иск "Нафтогаза"

“Общий суд ЕС 9 марта 2018 года отклонил по причинам неприемлемости иск против Европейской комиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года. Суд пришел к выводу, что, кроме прочего, решение ЕК по освобождению газопровода Opal от действия некоторых норм Третьего энергопакета не было окончательным, а подлежало имплементации на уровне национальных мер, и потому не подлежит оспариванию перед этим судом”, — сообщили в компании.

Отметим, в марте 2017 года “Нафтогаз” подал иск в Европейский суд к Европейской комиссии с требованием отменить решение, которое позволяет “Газпрому” значительно увеличить использование мощностей газопровода Opal.

Напомним, Лондонский международный арбитражный суд лишил компании Игоря Коломойского возможности самостоятельно формировать состав правления “Укрнафты” и определять главу правления компании.

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