Доступ "Газпрома" к Opal: суд отклонил иск "Нафтогаза"

“Общий суд ЕС 9 марта 2018 года отклонил по причинам неприемлемости иск против Европейской комиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года. Суд пришел к выводу, что, кроме прочего, решение ЕК по освобождению газопровода Opal от действия некоторых норм Третьего энергопакета не было окончательным, а подлежало имплементации на уровне национальных мер, и потому не подлежит оспариванию перед этим судом”, — сообщили в компании.

Отметим, в марте 2017 года “Нафтогаз” подал иск в Европейский суд к Европейской комиссии с требованием отменить решение, которое позволяет “Газпрому” значительно увеличить использование мощностей газопровода Opal.

Напомним, Лондонский международный арбитражный суд лишил компании Игоря Коломойского возможности самостоятельно формировать состав правления “Укрнафты” и определять главу правления компании.