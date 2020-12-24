Дослідження: в Україні зменшується кількість молоді в радах міських громад
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. В Україні зменшується кількість молоді в радах міських громад, загалом депутатський корпус постарів на 1 рік. Про це йдеться у даних дослідження, проведеного Дослідницькою агенцією Fama, передає УНН.
Кількість молоді в радах міських громад від 100 000 населення зменшується. У 2020 році у міських радах великих міст кількість депутатів віком до 35 років склала 20%, а у 2015 році - 27%. Загалом, депутатський корпус “постарів” на 1 рік: середній вік збільшився з 43 до 44 років. Міські ради великих міст у 2020 році оновилися на 70%, - йдеться у результатах дослідження.
Уточнюється, що у 2020 році в ради міст із населенням від 100 000 мешканців пройшло понад 70% нових депутатів.
Додамо, під час дослідження “Політичне представництво в місцевих радах протягом 2010-2020рр. та політичні архетипи” аналізувалися дані міських ОТГ із населенням понад 100 000 мешканців.
Нагадаємо, за даними дослідження на місцевих виборах, які відбулися 25 жовтня, 56% з тих, хто проголосував, були старші 50 років.