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В Україні жінки заводять котів частіше за чоловіків - дослідження

В Україні жінки заводять котів частіше за чоловіків - дослідження

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. Українці тримають вдома більше котів, ніж собак, при цьому серед жінок коти популярніші, ніж серед чоловіків. Результати дослідження показали, що в цілому по Україні 48% респондентів мають котів, а 44% - собак. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Дослідники компанії Kantar TNS провели опитування 7 тис. респондентів, віком 12-70 років по всій України, окрім окупованих територій. Результати показали, що в цілому по Україні 48% респондентів мають котів, а 44% - собак.

Ці співвідношення змінюється залежно від розміру населеного пункту: якщо у сільській місцевості собак більше ніж котів - 75% і 70%, відповідно, то у містах з населенням від 50 до 500 тис. — собак мають тільки 27% жителів, а котів - вже 35%. У великих містах із населенням понад 500 тисяч третина жителів мають кота (34% опитаних), а кожен п'ятий — собаку (19% опитаних).

Дослідники також проаналізували, чи залежить наявність кота або собаки від віку людини.

Результати показали, що найбільший відсоток собак і котів у людей віком 12-14 років (60%), а менше всього їх у людей віком близько 30 років. Собаки та коти користуються однаковою популярністю у чоловіків (по 45%), а у жінок коти дещо популярніші за собак. Серед них котів мають 50% опитаних, а собак - 43%.

У рамках опитування дослідники вирішили перевірити гіпотезу про те, що більшість самотніх жінок із віком заводять котів. Для цього серед опитаних виділили групу людей, які живуть самі.

Якщо у кількості собак особливих відмінностей не виявили - "собачниками" визнали себе 35% чоловіків та 33% жінок, то у таборі "котиколюбів" були більш суттєві гендерні відмінності. У самотніх жінок коти зустрічаються в півтора раза частіше, ніж у чоловіків - 44% проти 30%. Цікаво, що у віці близько 30 років тільки у 20% самотніх жінок є кіт, але до 50 років цей показник зростає і досягає 55%.

"Після 30 ймовірність завести кота зростає майже на 2% щороку", - роблять висновок дослідники.

Для чоловіків картина виявилася доволі схожою. До 35 років тільки кожен п'ятий самотній чоловік має кота. Після цього віку показник зростає і сягає максимуму у 45 років, коли майже половина опитаних самотніх чоловіків заявили, що мають кота.

"З одного боку, ми отримали підтвердження, що сильні та незалежні жінки з віком починають заводити кішок (особливо після 30), так що, здавалося б, гіпотеза підтверджена. З іншого боку, виявилося, що чоловіки піддаються такому ж впливу котячих", - роблять висновок дослідники.

Нагадаємо, виробництво кормів для котів і собак в Україні торік зросло на 22,1% у порівнянні з 2017 роком.

Так, кормів для собак і кішок, розфасованих для роздрібної торгівлі, торік вироблено більше 40 тис. тонн. З них у грудні - трохи більше 4 тис. тонн.

Виробництво таких кормів у розрахунку грудень 2018-го до грудня 2017-го зросло на 20,3%.

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