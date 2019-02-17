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В Украине женщины заводят котов чаще мужчин - исследование

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КИЕВ. 17 февраля. УНН. Украинцы держат дома больше кошек, чем собак, при этом среди женщин коты популярнее, чем среди мужчин. Результаты исследования показали, что в целом по Украине 48% респондентов держат кошек, а 44% - собак. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Исследователи компании Kantar TNS провели опрос 7000 респондентов в возрасте 12-70 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Результаты показали, что в целом по Украине 48% респондентов держат кошек, а 44% - собак.

Это соотношение меняется в зависимости от размера населенного пункта: если в сельской местности собак больше, чем котов - 75% и 70% соответственно, то в городах с населением от 50 до 500 тыс. - собак имеют только 27% жителей, а котов - уже 35%. В больших городах с населением более 500 тыс. треть жителей имеют кота (34% опрошенных), а каждый пятый - собаку (19% опрошенных).

Исследователи также проанализировали, зависит ли наличие кота или собаки от возраста человека.

Результаты показали, что наибольший процент собак и кошек у людей в возрасте 12-14 лет (60%), а меньше всего их у людей в возрасте около 30 лет. Собаки и кошки пользуются одинаковой популярностью у мужчин (по 45%), а у женщин коты несколько популярнее собак. Среди них котов имеют 50% опрошенных, а собак - 43%.

В рамках опроса исследователи решили проверить гипотезу о том, что большинство одиноких женщин с возрастом заводят котов. Для этого среди опрошенных выделили группу людей, которые живут сами.

Если в количестве собак особых различий не обнаружили - "собачниками" признали себя 35% мужчин и 33% женщин, то в лагере любителей котов были более существенные различия. У одиноких женщин коты встречаются в полтора раза чаще, чем у мужчин - 44% против 30%. Интересно, что в возрасте около 30 лет только у 20% одиноких женщин есть кот, но до 50 лет этот показатель возрастает и достигает 55%.

"После 30 вероятность завести кота растет почти на 2% ежегодно", - делают вывод исследователи.

Для мужчин картина оказалась похожей. До 35 лет только у каждого пятого одинокого мужчины есть кот. После этого возраста показатель возрастает и достигает максимума в 45 лет, когда почти половина опрошенных одиноких мужчин заявили, что у них есть кот.

"С одной стороны, мы получили подтверждение, что сильные и независимые женщины с возрастом начинают заводить кошек (особенно после 30), так что, казалось бы, гипотеза подтверждена. С другой стороны, оказалось, что мужчины подвержены такому же воздействию кошачьих", - делают вывод исследователи.

Напомним, производство кормов для кошек и собак в Украине в прошлом году возросло на 22,1% по сравнению с 2017 годом.

Так, кормов для собак и кошек, расфасованных для розничной торговли, в прошлом году произведено более 41 тыс. тонн. Из них в декабре - чуть более 4 тыс. тонн.

Производство таких кормов в расчете декабря 2018 года к декабрю 2017 года выросло на 20,3%.

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