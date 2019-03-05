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Дослідження: У 40% стартапів зі штучного інтелекту його немає в розробках

Дослідження: У 40% стартапів зі штучного інтелекту його немає в розробках

Київ • УНН

 • 14821 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. 40% європейських стартапів, що спеціалізуються на штучному інтелекті, не використовують ніяких програм штучного інтелекту в своїх продуктах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Тimes.

Дослідження, проведене лондонською інвестиційною компанією MMC Ventures, не змогло знайти ніяких доказів, заснованих на публічній інформації та інтерв’ю з керівниками, про наявність додатків для штучного інтелекту в 40% з 2830 стартапів зі штучного інтелекту в Європі.

Опитування підкреслює ажіотаж навколо технології, яка залучає більше коштів, ніж інше програмне забезпечення.

Компанії, іменовані підприємствами зі штучного інтелекту, історично залучали більше коштів і отримували вищу оцінку, ніж інші компанії, що займаються розробкою програмного забезпечення. Дослідження показало, що середній раунд фінансування для запуску ШІ в минулому році був приблизно на 15 відсотків вище, ніж для запуску іншого програмного забезпечення.

Термін “штучний інтелект” застосовується до різних технологій, від простих комп’ютерних програм, що автоматизують завдання, до більш складних нейронних мереж, які є системами обробки даних, і алгоритмів машинного навчання. Широке використання цього терміна ускладнило для венчурних інвесторів можливість усвідомлювати різницю між фактичним і передбачуваним бізнесом ШІ.

Дослідження MMC показали, що майже 8% європейських стартапів, заснованих в минулому році, були компаніями зі штучного інтелекту, в порівнянні з приблизно 3% в 2015 році, коли лідирувала Великобританія в цьому напрямку. У Великобританії знаходяться деякі з найбільш впливових компаній, що займаються штучним інтелектом, які були куплені іноземними компаніями, такими як Google DeepMind, Microsoft SwiftKey і Twitter Magic Pony.

Проте, інвестори заявили, що галузі доведеться подолати зростаюче безумство навколо сектора. “Прихильність до модних слів — це завжди погано”, — заявив Саймон Кук, виконавчий директор Draper Esprit. “Штучний інтелект став всеосяжної фразою, яку часто використовують легковажно”.

Нагадаємо, американська корпорація Facebook уклала з Мюнхенським технічним університетом угоду про співпрацю в галузі вивчення етичних проблем, що виникають в ході застосування технологій штучного інтелекту.

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