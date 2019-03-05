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Исследование: У 40% стартапов по искусственному интеллекту его нет в разработках

Исследование: У 40% стартапов по искусственному интеллекту его нет в разработках

Киев  •  УНН

 • 14819 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. 40% европейских стартапов, специализирующихся на искусственном интеллекте, не используют никаких программ искусственного интеллекта в своих продуктах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Тimes.

Исследование, проведенное лондонской инвестиционной компанией MMC Ventures, не смогло найти никаких доказательств, основанных на публичной информации и интервью с руководителями, о налиции приложений для искусственного интеллекта в 40% из 2830 стартапов по искусственному интеллекту в Европе.

Опрос подчеркивает ажиотаж вокруг технологии, которая привлекает больше средств, чем другое программное обеспечение.

Компании, именуемые предприятиями ИИ, исторически привлекали больше средств и получали более высокую оценку, чем другие компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения. Исследование показало, что средний раунд финансирования для запуска ИИ в прошлом году был примерно на 15 процентов выше, чем для запуска программного обеспечения.

Термин “искусственный интеллект” применяется к различным технологиям, от простых компьютерных программ, автоматизирующих задачи, до более сложных нейронных сетей, которые являются системами обработки данных, и алгоритмов машинного обучения. Широкое использование этого термина затруднило для венчурных инвесторов возможность проводить различие между фактическим и предполагаемым бизнесом ИИ.

Исследования MMC показали, что почти 8% европейских стартапов, основанных в прошлом году, были ИИ-компаниями, по сравнению с примерно 3% в 2015 году, когда лидировала Великобритания в этом направлении. В Великобритании находятся некоторые из наиболее влиятельных компаний, занимающихся искусственным интеллектом, которые были куплены иностранными компаниями, такими как Google DeepMind, Microsoft SwiftKey и Twitter Magic Pony.

Тем не менее, инвесторы заявили, что отрасли придется преодолеть растущее безумие вокруг сектора. “Привязанность к модным словам — это всегда плохо”, — заявил Саймон Кук, исполнительный директор Draper Esprit. “Искуственный интеллект стал всеобъемлющей фразой, которую часто используют легкомысленно”.

Напомним, американская корпорация Facebook заключила с Мюнхенским техническим университетом соглашение о сотрудничестве в области изучения этических проблем, возникающих в ходе применения технологий искусственного интеллекта.

Украинские Национальные Новости

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