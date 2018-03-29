Дослідження: Росія використовує в Криму мову ворожнечі як зброю

ukru
11:23 • 20505 перегляди

У Південній Кореї розглядають можливість долучитися до реконструкції водогону та очисних споруд у Броварах

Ексклюзив
10:32 • 78308 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

09:27 • 64981 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

08:24 • 117139 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 126383 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 175659 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 163213 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 207372 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 130679 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 134449 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.3 м/с
51 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

26 березня, 03:44 • 92175 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 130682 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

26 березня, 05:45 • 105152 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 134488 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

08:07 • 95738 перегляди
Публікації
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

10:32 • 78382 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 117179 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 134488 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 130682 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 207388 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 9998 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 33555 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 35513 перегляди
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 60016 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 71654 перегляди
Актуальне
Дослідження: Росія використовує в Криму мову ворожнечі як зброю

Дослідження: Росія використовує в Криму мову ворожнечі як зброю

Київ • УНН

 • 9317 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Мова ворожнечі в тимчасово окупованому Криму стала для Росії зброєю проти українців. Про це свідчать дані дослідження мови ворожнечі в медіапросторі окупованого півострова, проведеного українськими правозахисними організаціями, передає УНН.

"Українці, кримські татари, члени або прихильники Меджлісу кримськотатарського народу, активісти Євромайдану, мусульмани і мігранти є основними групами, проти яких використовувалася мова ворожнечі в інформаційному просторі Криму", - повідомили правозахисники.

Також вказано, що об'єктами ненависті ставали жінки, представники ЛГБТ-спільноти, журналісти, представники різних релігійних конфесій.

"Всього у вивченому контенті було зафіксовано 718 прикладів розпалювання ненависті", - зазначили правозахисники.

Зазначається, що більшість прикладів мови ворожнечі (479) зустрічається в новинних випусках телеканалів РФ. На сайтах кримських ЗМІ за час моніторингу таких прикладів знайдено 168, на сайтах органів окупаційної влади Криму - 71.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На території окупованого Криму дітей змушують малювати плакати до виборів президента РФ

Найбільше ЗМІ і сайти "держорганів" Криму, як повідомляється, розпалювали ненависть до національних і етнічних груп людей і до жителів певних територій. Під час дослідження виявлено 36 таких груп. В основному об'єктами ненависті серед цих груп стали українці, які проживають на території, підконтрольній Україні. У доповіді опублікована частина прикладів розпалювання ненависті, "серед яких є заклики до знищення українців", додали автори дослідження.

Автори доповіді рекомендують уряду України вжити всіх необхідних заходів, які можуть сприяти поліпшенню ситуації. Зокрема, інформацію, зібрану в доповіді, автори рекомендують використовувати як докази у Міжнародному суді ООН як підтвердження етнічної дискримінації на півострові.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна направила до РФ 300 нот із вимогою звільнення українських в’язнів

Автори доповіді "Мова ворожнечі в інформаційному просторі Криму" - Кримська правозахисна група та Центр інформації з прав людини - досліджували вечірні випуски новин основних російських телеканалів, які мовлять у Криму ("Росія 1", "НТВ" і "Перший канал") за весну 2014 і весну 2017 року. Також був проведений аналіз контенту веб-сторінок кримських ЗМІ і окупаційної влади з березня по жовтень 2014 року і з січня по липень 2017 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$73.03
Bitcoin
$88,199.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.19
Золото
$3,057.66
Ethereum
$2,073.31