Дослідження: Росія використовує в Криму мову ворожнечі як зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Мова ворожнечі в тимчасово окупованому Криму стала для Росії зброєю проти українців. Про це свідчать дані дослідження мови ворожнечі в медіапросторі окупованого півострова, проведеного українськими правозахисними організаціями, передає УНН.
"Українці, кримські татари, члени або прихильники Меджлісу кримськотатарського народу, активісти Євромайдану, мусульмани і мігранти є основними групами, проти яких використовувалася мова ворожнечі в інформаційному просторі Криму", - повідомили правозахисники.
Також вказано, що об'єктами ненависті ставали жінки, представники ЛГБТ-спільноти, журналісти, представники різних релігійних конфесій.
"Всього у вивченому контенті було зафіксовано 718 прикладів розпалювання ненависті", - зазначили правозахисники.
Зазначається, що більшість прикладів мови ворожнечі (479) зустрічається в новинних випусках телеканалів РФ. На сайтах кримських ЗМІ за час моніторингу таких прикладів знайдено 168, на сайтах органів окупаційної влади Криму - 71.
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Найбільше ЗМІ і сайти "держорганів" Криму, як повідомляється, розпалювали ненависть до національних і етнічних груп людей і до жителів певних територій. Під час дослідження виявлено 36 таких груп. В основному об'єктами ненависті серед цих груп стали українці, які проживають на території, підконтрольній Україні. У доповіді опублікована частина прикладів розпалювання ненависті, "серед яких є заклики до знищення українців", додали автори дослідження.
Автори доповіді рекомендують уряду України вжити всіх необхідних заходів, які можуть сприяти поліпшенню ситуації. Зокрема, інформацію, зібрану в доповіді, автори рекомендують використовувати як докази у Міжнародному суді ООН як підтвердження етнічної дискримінації на півострові.
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Автори доповіді "Мова ворожнечі в інформаційному просторі Криму" - Кримська правозахисна група та Центр інформації з прав людини - досліджували вечірні випуски новин основних російських телеканалів, які мовлять у Криму ("Росія 1", "НТВ" і "Перший канал") за весну 2014 і весну 2017 року. Також був проведений аналіз контенту веб-сторінок кримських ЗМІ і окупаційної влади з березня по жовтень 2014 року і з січня по липень 2017 року.