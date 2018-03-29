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Исследование: Россия использует в Крыму язык вражды как оружие

Исследование: Россия использует в Крыму язык вражды как оружие

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Язык вражды в временно оккупированном Крыму стал для России оружием против украинского народа. Об этом свидетельствуют данные исследования языка вражды в медиапространстве оккупированного полуострова, проведенного украинским правозащитными организациями, передает УНН.

"Украинцы, крымские татары, члены или сторонники Меджлиса крымскотатарского народа, активисты Евромайдана, мусульмане и мигранты являются основными группами, против которых использовался язык вражды в информационном пространстве Крыма", - сообщили правозащитники.

Также указано, что объектами ненависти становились женщины, представители ЛГБТ-сообщества, журналисты, представители различных религиозных конфессий.

"Всего в изученном контенте было зафиксировано 718 примеров разжигания ненависти", - отметили правозащитники.

Отмечается, что большинство примеров языка вражды (479) встречается в новостных выпусках телеканалов РФ. На сайтах крымских СМИ за время мониторинга таких примеров найдено 168, на сайтах органов оккупационной власти Крыма - 71.

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Больше СМИ и сайты "госорганов" Крыма, как сообщается, разжигали ненависть к национальным и этническим группам людей и к жителям определенных территорий. В ходе исследования выявлено 36 таких групп. В основном объектами ненависти среди этих групп стали украинцы, проживающие на территории, подконтрольной Украине. В докладе опубликована часть примеров разжигания ненависти, "среди которых призывы к уничтожению украинцев", добавили авторы исследования.

Авторы доклада рекомендуют правительству Украины принять все необходимые меры, которые могут способствовать улучшению ситуации. В частности, информацию, собранную в докладе, авторы рекомендуют использовать в качестве доказательств в Международном суде ООН в качестве подтверждения этнической дискриминации на полуострове.

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Авторы доклада "Язык вражды в информационном пространстве Крыма" - Крымская правозащитная группа и Центр информации по правам человека - исследовали вечерние выпуски новостей основных российских телеканалов, которые вещают в Крыму ("Россия 1", "НТВ" и "Первый канал") за весну 2014-го и весну 2017 года. Также был проведен анализ контента веб-страниц крымских СМИ и оккупационной власти с марта по октябрь 2014 года и с января по июль 2017 года.

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