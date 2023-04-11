Дослідження: "м'ясоїдні" мікроби становлять загрозу через глобальне потепління

ukru
Ексклюзив
15:02 • 55628 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 92312 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 121374 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 267140 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 187836 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 176512 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 281586 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 456146 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 346949 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357636 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.3 м/с
87 %
747 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 190565 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 156617 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 152964 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 111338 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 64291 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 267234 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 281640 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 512211 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 645989 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 669383 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 51157 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 64291 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 152964 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 190565 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 208435 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Дослідження: "м'ясоїдні" мікроби становлять загрозу через глобальне потепління

Дослідження: "м'ясоїдні" мікроби становлять загрозу через глобальне потепління

Київ • УНН

 • 1068210 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Згідно з дослідженнями вчених, зміна клімату та потепління океанів викликають появу «смертоносних м'ясоїдних мікробів», які можуть загрожувати життю людини, інформує УНН.

Деталі

Потепління води викликає зростання кількості інфекцій, спричинених рідкісними м'ясоїдними бактеріями Vibrio vulnificus, які переміщуються вздовж східного узбережжя США. На Vibrio vulnificus люди можуть захворіти, коли вони їдять сирі або недоварені морепродукти, особливо устриці.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC) США, Vibrio vulnificus може викликати небезпечні для життя ранові інфекції. Багатьом людям з інфекцією Vibrio vulnificus потрібна інтенсивна терапія або ампутація кінцівок, і приблизно кожна п'ята людина з цією інфекцією помирає, іноді протягом дня чи двох після інфікування.

«Деякі інфекції Vibrio vulnificus спричиняють некротизуючий фасциїт, важку інфекцію, при якій відмирає плоть навколо відкритої рани».

Відповідно до статті опублікованій в журналі Scientific Reports, у період з 1988 по 2016 рік у США було зареєстровано понад 1100 ранових інфекцій зі 159 смертельними наслідками, що підкреслює значний, але недооцінений вплив цього патогену.

Автори дослідження повідомляють, що V. vulnificus, давно відомий у прибережних водах Мексиканської затоки та на Атлантичному узбережжі Джорджії та Флориди, представляє зростаючу загрозу для цих регіонів, а також колонізує нові середовища проживання далі на північ.

Автори додають, що щороку випадки з’являються північніше. Колись цю бактерію рідко можна було знайти на північ від Джорджії на Атлантичному узбережжі США, тепер її можна знайти на півночі аж до Філадельфії.

Використовуючи моделювання даних, команда прогнозує, що між 2041 і 2060 роками V. vulnificus пошириться на Нью-Джерсі та Нью-Йорк, що у поєднанні з більш чисельним населенням у літні місяці може призвести до подвоєння числа випадків захворювання щороку.

Крім того, доля бактерій залежить від реакції суспільства на зміну клімату. При сильнішому потеплінні інфекції можуть виникати навіть на півночі, аж до штату Мен, ще на 1000 км вгору від Атлантичного узбережжя. Очікується, що за сценарію з низьким рівнем викидів кількість інфекцій залишиться відносно стабільною.

Дослідники кажуть, що влада може розробити системи попередження, які можуть у режимі реального часу видавати попередження про рівні вібріона та підвищувати обізнаність серед груп високого ризику.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,417.40
Золото
$3,147.16
Tesla
$252.43
Brent
$74.65
S&P 500
$5,554.09
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,842.38