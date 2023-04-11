Дослідження: "м'ясоїдні" мікроби становлять загрозу через глобальне потепління

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Потепління води викликає зростання кількості інфекцій, спричинених рідкісними м'ясоїдними бактеріями Vibrio vulnificus, які переміщуються вздовж східного узбережжя США. На Vibrio vulnificus люди можуть захворіти, коли вони їдять сирі або недоварені морепродукти, особливо устриці.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC) США, Vibrio vulnificus може викликати небезпечні для життя ранові інфекції. Багатьом людям з інфекцією Vibrio vulnificus потрібна інтенсивна терапія або ампутація кінцівок, і приблизно кожна п'ята людина з цією інфекцією помирає, іноді протягом дня чи двох після інфікування.

«Деякі інфекції Vibrio vulnificus спричиняють некротизуючий фасциїт, важку інфекцію, при якій відмирає плоть навколо відкритої рани».

Відповідно до статті опублікованій в журналі Scientific Reports, у період з 1988 по 2016 рік у США було зареєстровано понад 1100 ранових інфекцій зі 159 смертельними наслідками, що підкреслює значний, але недооцінений вплив цього патогену.

Автори дослідження повідомляють, що V. vulnificus, давно відомий у прибережних водах Мексиканської затоки та на Атлантичному узбережжі Джорджії та Флориди, представляє зростаючу загрозу для цих регіонів, а також колонізує нові середовища проживання далі на північ.

Автори додають, що щороку випадки з’являються північніше. Колись цю бактерію рідко можна було знайти на північ від Джорджії на Атлантичному узбережжі США, тепер її можна знайти на півночі аж до Філадельфії.

Використовуючи моделювання даних, команда прогнозує, що між 2041 і 2060 роками V. vulnificus пошириться на Нью-Джерсі та Нью-Йорк, що у поєднанні з більш чисельним населенням у літні місяці може призвести до подвоєння числа випадків захворювання щороку.

Крім того, доля бактерій залежить від реакції суспільства на зміну клімату. При сильнішому потеплінні інфекції можуть виникати навіть на півночі, аж до штату Мен, ще на 1000 км вгору від Атлантичного узбережжя. Очікується, що за сценарію з низьким рівнем викидів кількість інфекцій залишиться відносно стабільною.

Дослідники кажуть, що влада може розробити системи попередження, які можуть у режимі реального часу видавати попередження про рівні вібріона та підвищувати обізнаність серед груп високого ризику.