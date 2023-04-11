Исследование: "плотоядные" микробы представляют угрозу из-за глобального потепления

Детали

Потепление воды вызывает рост количества инфекций, вызванных редкими плотоядными бактериями Vibrio vulnificus, которые перемещаются вдоль восточного побережья США. Люди могут заболеть Vibrio vulnificus, когда они едят сырые или недоваренные морепродукты, особенно устрицы.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, Vibrio vulnificus может вызывать опасные для жизни раневые инфекции. Многим людям с инфекцией Vibrio vulnificus требуется интенсивная терапия или ампутация конечностей, и примерно каждый пятый человек с этой инфекцией умирает, иногда в течение дня или двух после инфицирования.

«Некоторые инфекции Vibrio vulnificus вызывают некротизирующий фасциит, тяжелую инфекцию, при которой отмирает плоть вокруг открытой раны».

Согласно статье опубликованной в журнале Scientific Reports, в период с 1988 по 2016 год в США было зарегистрировано более 1100 раневых инфекций со 159 смертельными исходами, что подчеркивает значительное, но недооцененное влияние этого патогена.

Авторы исследования сообщают, что V. vulnificus, давно известный в прибрежных водах Мексиканского залива и на Атлантическом побережье Джорджии и Флориды, представляет растущую угрозу для этих регионов, а также колонизирует новые среды обитания дальше на север.

Авторы добавляют, что каждый год случаи появляются севернее. Когда-то эту бактерию редко можно было найти к северу от Джорджии на Атлантическом побережье США, теперь ее можно найти на севере вплоть до Филадельфии.

Используя моделирование данных, команда прогнозирует, что между 2041 и 2060 годами V. vulnificus распространится на Нью-Джерси и Нью-Йорк, что в сочетании с более многочисленным населением в летние месяцы может привести к удвоению числа случаев заболевания каждый год.

Кроме того, судьба бактерий зависит от реакции общества на изменение климата. При более сильном потеплении инфекции могут возникать даже на севере, вплоть до штата Мэн, еще на 1000 км вверх от Атлантического побережья. Ожидается, что при сценарии с низким уровнем выбросов количество инфекций останется относительно стабильным.

Исследователи говорят, что власти могут разработать системы предупреждения, которые могут в режиме реального времени выдавать предупреждения об уровнях вибриона и повышать осведомленность среди групп высокого риска.