Дослідження: COVID-19 може провокувати рідкісну аутоімунну хворобу - синдром Гієна-Барре

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“Наше дослідження показує, що в деяких рідкісних випадках коронавірусна інфекція передує синдрому Гієна — Барре. Однак щоб повністю підтвердити, що між цими хворобами існує прямий зв’язок, потрібні додаткові дослідження”, — зазначив для наукового видання EurekAlert один з авторів дослідження, професор Роттердамського університету Барт Якобс.

Синдром Гієна — Барре — це рідкісна аутоіммунна хвороба, при якій антитіла починають атакувати міелінову оболонку периферійних нервових клітин. Якщо ця оболонка ушкоджується, хворий частково втрачає контроль над м’язами в кінцівках. У важких випадках проблеми виникають і в роботі дихальних м’язів.

Точних причин появи цього синдрому вчені поки не знають. У більшості випадків він виникає після різних бактеріальних і вірусних інфекцій. У минулому році медики виявили, що він може виникати після зараження SARS-CoV-2, проте точний зв’язок між синдромом і вірусом тоді встановити не вдалося через невелику кількість випадків.

В ході нового дослідження Якобс і його колеги вивчили цей зв’язок. Вони скористалися даними, які збиралися в ході міжнародного проекту GBS Outcome. У його роботі беруть участь медики з усього світу, які спеціалізуються на вивченні синдрому Гієна — Барре. В ході цих спостережень медикам вдалося зафіксувати відразу п’ятдесят випадків появи подібного синдрому, які відбулися в першій половині минулого року в різних країнах світу після початку пандемії.

Дослідники вивчили історії хвороб усіх цих пацієнтів, в тому числі те, чи заражалися вони COVID-19. Як виявилося, коронавірусна інфекція досить часто передувала синдрому Гієна-Барре. Її сліди були виявлені в організмі відразу 11 пацієнтів, які звернулися за допомогою до медиків в перші два тижні після того, як вони відчули слабкість в м’язах і інші симптоми хвороби.

При цьому лікарі не виявили в організмі більшості (81%) носіїв COVID-19, які стали жертвами синдрому Гієна-Барре, будь-яких слідів інших інфекцій, які часто сприяють його розвитку. При цьому вчені помітили, що носії аутоімунної хвороби, які пережили зараження коронавірусом, незвично часто страждали від типових нейрофізіологічних наслідків проникнення SARS-CoV-2 в їхнє тіло, в тому числі паралічу лицьового нерва.

Подібні результати спостережень, як вважають професор Якобс і його колеги, свідчать на користь того, що COVID-19 належить до хвороб, здатних провокувати синдром Гієна — Барре. Подальші спостереження покажуть, як часто це відбувається і як коронавірус провокує розвиток цієї аутоімунної хвороби, підсумували дослідники.

До речі

Європейський регулятор в області лікарських засобів (EMA) додав рідкісне нервово-дегенеративне захворювання, Синдром Гієна — Барре (GBS), в якості можливого рідкісного побічного ефекту вакцини Johnson & Johnson проти COVID-19 після розгляду 108 випадків, зареєстрованих у всьому світі.

“Після оцінки наявних даних PRAC вирішив, що можливий причинно-наслідковий зв’язок між вакциною COVID-19 Janssen і GBS”, — заявило Європейське агентство з лікарських засобів, посилаючись на свій комітет з безпеки.