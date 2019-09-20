Дослідники з'ясували головну якість ідеального партнера на все життя

Дослідники попросили більше ніж 2700 студентів з усього світу створити собі ідеального партнера на все життя, використовуючи фіксований бюджет для "покупки" якостей такого партнера.

"Хоча такі риси, як фізична привабливість і фінансові перспективи, відігравали важливу роль, першочергова увага приділялася доброті", - пише видання.

Люди зазвичай витрачали 22-26% свого загального бюджету на доброту і велику частину свого бюджету - на фізичну привабливість і хороші фінансові перспективи, у той час як такі риси, як креативність і цнотливість, отримали менше 10%.

Дослідницька група також виявила деякі статеві відмінності: чоловіки як зі Сходу, так і з Заходу виділяли більшу, ніж жінки, частину свого бюджету на фізичну привабливість (22% проти 16%), у той час як жінки виділяли більше, ніж чоловіки, на хороші фінансові перспективи (18% проти 12%).

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Керівник дослідження, доктор Ендрю Г. Томас, вважає, що вивчення вподобань подружжя у різних культурах важливо для розуміння поведінки людини.

"Дивлячись на дуже різні культурні групи, ми можемо перевірити ідею про те, що деякі види поведінки є універсальними для людини. Якщо чоловіки і жінки ведуть себе однаково у всьому світі, то це додає ваги ідеї, що деякі види поведінки розвиваються, незважаючи на культуру, а не через неї", - зазначив він.

Результати також показали різницю щодо такого критерію, як бажання партнера мати дітей, що було пріоритетом тільки для західних жінок.

"Ми думаємо, що це якось пов'язано з плануванням сім'ї. У культурах, де контрацепція широко поширена, бажання партнера мати дітей може передбачити ймовірність створення сім'ї", - казав Томас.