Дослідники розповіли, навіщо в Перу черепи людей фарбували у червоний колір

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Народ Чинча, який жив на території сучасного Перу, прикрашав кістки померлих предків червоною фарбою. Іноді в межах стародавнього ритуалу, який мав на меті надати померлим новий спосіб життя, черепи прикрашали фарбою лише за допомогою пальців, зазначив Джейкоб Бонгерс з університету Бостона.

Дослідники вивчили сотні скелетів людей, які були виявлені в спеціальних похоронних спорудах, де ховали одразу кілька людей у кожній такій могилі. Найдавніші рештки відносяться до 1000 року нашої ери.

У ході дослідження з’ясувалося, що під час таких ритуалів використовувалися різні види фарби, а також після смерті прикрашали лише певних людей.

Бонгерс зазначив, що червону фарбу під час похоронних ритуалів жителі сучасного Перу використали багато тисяч років. Для цих людей смерть не означала кінець існування, це був просто перехід із одного стану в інший, після чого починався новий етап життя.

Вчені під час вивчення 25 людських черепів, які були вкриті червоною фарбою, з’ясували, що на деяких черепах було нанесено фарбу, отриману з охри на основі заліза, такий як гематит, інша була отримана з кіноварі на основі ртуті, а ще на одному черепі була суміш цих двох видів фарби.

Також було досліджено, що, наприклад, кіновар була привезена з місць, що розташовані за сотні кілометрів від поховань. Це може говорити про те, що різні види фарби завдавали людям залежно від їхнього соціального статусу.

При цьому, більшість пофарбованих черепів належала чоловікам, хоча інші належали як жінкам, а й дітям.

Вчені також з’ясували, як наносили представники Чинча народу червону фарбу на рештки померлих. Виявилося, що для цього використовували шматки тканин, листя, а також пальці рук.

Бонгерс додав, що нанесення фарби пальцями мало вирішальне значення для встановлення близьких відносин між живими та мертвими, також це підкреслювало соціальні відмінності між людьми.

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“Ми припускаємо, що, можливо, подібні ритуали проводили в період європейської колонізації цих земель. Швидше за все, так представники Чинча намагалися захистити своїх мертвих від чужинців, що прийшли. Ймовірно, люди розкрили похоронні споруди вже після того, як вони були пограбовані європейцями, і таким чином також було накладено своєрідний захист, щоб тривало потойбічне життя померлих”, — зазначив Бонгерс.

Нагадаємо

Триває робота по “відродженню” жіночого черепа, знайденого в 1989 році під час археологічних розкопок на кургані Ашиклі в центральноанатолійській провінції Аксарай, на якому, як вважають, була зроблена перша в історії операція на мозку.