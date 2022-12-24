Дослідники розповіли, навіщо в Перу черепи людей фарбували у червоний колір

ukru
19:27 • 4554 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 32563 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
15:02 • 84542 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 136290 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 160918 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 336549 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 216943 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 192808 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 323210 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458824 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.9 м/с
91 %
748 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 197435 перегляди

Колекція годинників та подарунок в понад 12 млн гривень від колишньої дружини - декларація Тищенка

31 березня, 10:55 • 53493 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 147040 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 110104 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 71897 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 336546 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 323208 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 542084 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 673413 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 693936 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 71897 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 110104 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 197435 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224076 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 216981 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Дослідники розповіли, навіщо в Перу черепи людей фарбували у червоний колір

Дослідники розповіли, навіщо в Перу черепи людей фарбували у червоний колір

Київ • УНН

 • 856131 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Науковці проаналізували розфарбовані черепи, які були знайдені у похованнях на півдні Перу та з'ясували, що таким чином представники культури Чинча ще 1000 років тому проводили особливі похоронні ритуали. Про це повідомляє УНН з посиланням на Live Science.

Деталі

Народ Чинча, який жив на території сучасного Перу, прикрашав кістки померлих предків червоною фарбою. Іноді в межах стародавнього ритуалу, який мав на меті надати померлим новий спосіб життя, черепи прикрашали фарбою лише за допомогою пальців, зазначив Джейкоб Бонгерс з університету Бостона.

Дослідники вивчили сотні скелетів людей, які були виявлені в спеціальних похоронних спорудах, де ховали одразу кілька людей у кожній такій могилі. Найдавніші рештки відносяться до 1000 року нашої ери.

У ході дослідження з’ясувалося, що під час таких ритуалів використовувалися різні види фарби, а також після смерті прикрашали лише певних людей.

Бонгерс зазначив, що червону фарбу під час похоронних ритуалів жителі сучасного Перу використали багато тисяч років. Для цих людей смерть не означала кінець існування, це був просто перехід із одного стану в інший, після чого починався новий етап життя.

Вчені під час вивчення 25 людських черепів, які були вкриті червоною фарбою, з’ясували, що на деяких черепах було нанесено фарбу, отриману з охри на основі заліза, такий як гематит, інша була отримана з кіноварі на основі ртуті, а ще на одному черепі була суміш цих двох видів фарби.

Також було досліджено, що, наприклад, кіновар була привезена з місць, що розташовані за сотні кілометрів від поховань. Це може говорити про те, що різні види фарби завдавали людям залежно від їхнього соціального статусу.

При цьому, більшість пофарбованих черепів належала чоловікам, хоча інші належали як жінкам, а й дітям.

Вчені також з’ясували, як наносили представники Чинча народу червону фарбу на рештки померлих. Виявилося, що для цього використовували шматки тканин, листя, а також пальці рук.

Бонгерс додав, що нанесення фарби пальцями мало вирішальне значення для встановлення близьких відносин між живими та мертвими, також це підкреслювало соціальні відмінності між людьми.

Цитата

“Ми припускаємо, що, можливо, подібні ритуали проводили в період європейської колонізації цих земель. Швидше за все, так представники Чинча намагалися захистити своїх мертвих від чужинців, що прийшли. Ймовірно, люди розкрили похоронні споруди вже після того, як вони були пограбовані європейцями, і таким чином також було накладено своєрідний захист, щоб тривало потойбічне життя померлих”, — зазначив Бонгерс.

Нагадаємо

Триває робота по “відродженню” жіночого черепа, знайденого в 1989 році під час археологічних розкопок на кургані Ашиклі в центральноанатолійській провінції Аксарай, на якому, як вважають, була зроблена перша в історії операція на мозку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Культура
Bitcoin
$83,290.10
Золото
$3,154.81
Tesla
$258.01
Brent
$74.79
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,839.52