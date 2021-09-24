Дослідники: перші люди могли з'явитися в Америці на 7 тисяч років раніше, ніж вважалося

Деталі

Команда, яка працює в Нью-Мексико, знайшла безліч людських слідів віком від 23 тисяч до 21 тисяч років.

"Попри безліч археологічних досліджень, проведених за останнє століття, питання про час міграції людей в Америку все ще далеке від вирішення. У дослідженні (поблизу - ред.)... озера Отеро в національному парку Вайт-Сендс в Нью-Мексико... виявлено численні людські сліди, що датуються приблизно 23-21 тис. років тому", - йдеться у статті видання Science про дослідження.

Доповнення

Тема того, коли континент був вперше заселений, викликає суперечки протягом десятиліть.

Багато дослідників скептично ставляться до свідчень про існування людей в глибинах Північної Америки раніше, ніж 16 000 років тому, відзначає ВВС.

Нове ж відкриття може змінити уявлення про те, коли був заселений континент.