Исследователи: первые люди могли появиться в Америке на 7 тысяч лет раньше, чем считалось
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Согласно новым данным, люди появились в Америке как минимум на 7000 лет раньше, чем считалось ранее. Такое исследование обнародовано 23 сентября в научном издании Science, пишет УНН.
Детали
Команда, которая работает в Нью-Мексико, нашла множество человеческих следов возрастом от 23 тысяч до 21 тысяч лет.
"Несмотря на множество археологических исследований, проведенных за последнее столетие, вопрос о времени миграции людей в Америку все еще далек от решения. В исследовании (поблизости - ред.)... озера Отеро в национальном парке Уайт-Сэндс в Нью-Мексико... обнаружены многочисленные человеческие следы, датируемые примерно 23-21 тыс. лет назад", - говорится в статье издания Science об исследовании.
Дополнение
Тема того, когда континент был впервые заселен, вызывает споры в течение десятилетий.
Многие исследователи скептически относятся к показаниям о существовании людей в глубинах Северной Америки раньше, чем 16 тысяч лет назад, отмечает ВВС.
Новое же открытие может изменить представления о том, когда был заселен континент.