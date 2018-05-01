Дослідники назвали ідеальний вік для вивчення англійської
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У людини існують критичні вікові межі для вільного оволодіння іноземною мовою. Таку думку висловили вчені, передає УНН із посиланням на ВВС.
За словами дослідників, якщо ви хочете вивчити на рівні з рідною мовою, до прикладу, англійську граматику, найкраще почати вивчати у віці 10 років.
Люди залишаються дуже сприятливими до вивчення іноземної мови до 17-18 років, після чого здатність знижується.
Дослідження, яке опублікували у журналі Cognition, ґрунтуються на тесті з граматики близько 670 тисяч людей різного віку та національностей.
Тест з граматики розмістили у Facebook, щоб залучити достатню аудиторію.
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Учасники відповідали на питання, чи певні речення англійською написані граматично правильно. Наприклад: "Yesterday John wanted to won the race".
Також користувачі вказували свій вік та як довго вчили англійську мову, та в яких умовах вчили - чи жили в англомовних країнах.
Близько 246 тисяч людей, які пройшли тест, у дитинстві говорили тільки англійською, а решта були двомовними.
Найпоширенішими рідними мовами (крім англійської), були фінська, турецька, німецька, російська та угорська.
Більшість людей, які пройшли текст, мали вік понад 20-30 років.
Коли дослідники проаналізували дані за допомогою комп'ютерної моделі, то побачили, що найкраща здатність вивчати граматику була у дитинстві, зберігалась у підлітковому віці, та знижувалась у дорослому віці.