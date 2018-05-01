Исследователи назвали идеальный возраст для изучения английского

По словам исследователей, если вы хотите изучить на уровне с родным языком, к примеру, английскую грамматику, лучше начать изучать в возрасте 10 лет.

Люди остаются очень восприимчивыми к изучению иностранного языка до 17-18 лет, после чего возможность снижается.

Исследование, которое опубликовали в журнале Cognition, основанные на тесте по грамматике около 670 000 людей разного возраста и национальностей.

Тест по грамматике разместили в Facebook, чтобы привлечь достаточную аудиторию.

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Участники отвечали на вопрос, грамматически правильно ли написаны определенные предложения на английском. Например: "Yesterday John wanted to won the race".

Также пользователи указывали свой возраст и как долго учили английский язык, и в каких условиях учили - жили в англоязычных странах.

Около 246 000 человек, прошедших тест, в детстве говорили только на английском, а остальные были двуязычными.

Самыми распространенными родными языками (кроме английского), были финский, турецкий, немецкий, русский и венгерский.

Большинство людей, которые прошли текст, были в возрасте более 20-30 лет.

Когда исследователи проанализировали данные с помощью компьютерной модели, то увидели, что лучшая способность изучать грамматику была в детстве, сохранялась в подростковом возрасте, и снижалась во взрослом возрасте.