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Исследователи назвали идеальный возраст для изучения английского

Киев • УНН

 • 10294 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. У человека существуют критические возрастные границы для свободного овладения иностранным языком. Такое мнение высказали ученые, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Исследователи назвали идеальный возраст для изучения английского

По словам исследователей, если вы хотите изучить на уровне с родным языком, к примеру, английскую грамматику, лучше начать изучать в возрасте 10 лет.

Люди остаются очень восприимчивыми к изучению иностранного языка до 17-18 лет, после чего возможность снижается.

Исследование, которое опубликовали в журнале Cognition, основанные на тесте по грамматике около 670 000 людей разного возраста и национальностей.

Тест по грамматике разместили в Facebook, чтобы привлечь достаточную аудиторию.

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Участники отвечали на вопрос, грамматически правильно ли написаны определенные предложения на английском. Например: "Yesterday John wanted to won the race".

Также пользователи указывали свой возраст и как долго учили английский язык, и в каких условиях учили - жили в англоязычных странах.

Около 246 000 человек, прошедших тест, в детстве говорили только на английском, а остальные были двуязычными.

Самыми распространенными родными языками (кроме английского), были финский, турецкий, немецкий, русский и венгерский.

Большинство людей, которые прошли текст, были в возрасте более 20-30 лет.

Когда исследователи проанализировали данные с помощью компьютерной модели, то увидели, что лучшая способность изучать грамматику была в детстве, сохранялась в подростковом возрасте, и снижалась во взрослом возрасте.

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